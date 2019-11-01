إدارة السلامة بموقع قنفودة تنجح في خطة إخلاء وطوارئ تجريبية وعلى الفور تواجد رجال الإطفاء لإخماد الحريق وإنقاذ وإسعاف المصابين

أخبار ليبيا 24 – خاص

بناء على تعليمات رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان بشأن تفعيل خطط الإخلاء والطوارئ بصورة دورية ومنهجية وفق المعايير والمواصفات العالمية في كافة مواقع الشركة؛ قامت وحدة السلامة بموقع قنفودة بإجراء تدريب تجريبي على تطبيق خطة الطوارئ.

حيث اطلقت صافرة الإنذار وتم تجمع المستخدمين عند نقطة التجمع، وعلى الفور تواجد رجال الإطفاء لإخماد الحريق بالطرق الصحيحة وإنقاذ وإسعاف المصابين ونقلهم بواسطة سيارة إسعاف مجهزة.

وقد حضر خطة التدريب مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة رضا الكزة، ومدير إدارة الأمن الصناعي جبريل راف الله، ومدير موقع قنفودة إدريس الرفادي.

يشار إلى أن شركة الخليج لديها اهتمامات خاصة بالسلامة والصحة والبيئة في جميع المواقع التابعة لشركة الخليج العربي للنفط فهنالك موعد معين كل أسبوع لتجريب صافرة الإنذار وتقوم بين الحين والأخر بإجراء صافرة وهمية تجريبية لاختبار الجاهزية لأقسام الإطفاء والمستخدمين .