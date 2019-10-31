وفاة المتحدث الرسمي باسم أركان الوفاق في دولة تركيا بسبب إجراء عملية قلب مفتوح في إحدى المستشفيات هناك

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئاسة أركان قوات حكومة الوفاق وفاة المتحدث الرسمي باسمها عميد علي محمد الشيخي في دولة تركيا .

وأوضحت الرئاسة أن الشيخي توفي أمس الأربعاء بسبب إجراء عملية قلب مفتوح في إحدى مستشفيات إسطنبول.

يشار إلى أن الشيخي قد تعرض إلى جلطة في الثاني عشر من أكتوبر عام 2019 .

وعرف عن الشيخي مواقفه ودفاعه عن مليشيات شوري إرهاب بنغازي ودرنة، ورفضه لقيام قوات الجيش الوطني، ودعم المليشيات المسلحة بالمال والعتاد .

يذكر أن الشيخي من سكان مدينة بنغازي وهو أحد الشخصيات العسكرية الداعمة لمجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة وقد كان ضيفًا مستمرًا يثني فيه على مجالس الشورى في قتالها ضد الجيش الليبي على وسائل الإعلام الداعمة للإرهاب .