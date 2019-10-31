مقتل خمسة من عائلة واحدة في قصف بقصر بن غشير

مقتل خمسة من عائلة واحدة في قصف بقصر بن غشير بلدية قصر بن غشير تندد باستمرار قصف المدنيين

أخبار ليبيا24

قال المجلس البلدي قصر بن غشير اليوم الخميس إن قصفًا على الطريق أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة.

واستنكر المجلس تعرض قصف عائلة عبدالحكيم اللافي يوم الأربعاء للقصف، ما أسفر عن مقتل الأم وابنائها الأربعة “آية وقيس وياسين وطه”.

وندد المجلس باستمرار القصف بالأسلحة الثقيلة عل الأحياء السكنية والمارة بالطرقات العامة التي تسببت في قتل الأطفال والنساء من قبل من وصفهم بـ “العصابات المأجورة”.

وأعرب المجلس في بيان اليوم الخميس عن استغرابه الشديد من صمت من وصفهم بـ (دعاة الدولة المدنية وحماية المدنيين) لما تمر به منطقة قصر بن غشير من استهداف بجميع أنواع الأسلحة والتي ترتقي لجرائم حرب تحرمها القوانين الإنسانية.

وأعرب المجلس عن تعازيه لأسرة الضحايا، مستنكرًا صمت المجتمع الدولي خاصة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.