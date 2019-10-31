مصدر: ظهور قيادي متطرف يخوض المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع ظهور القيادي المتطرف سعد عبدالسلام سعد عبدالسلام الطيرة المكنى “أبي الزبير” والمطلوب أمنيا وعسكريا ومن ضمن المشاركين في صفوف قوات الوفاق في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في طرابلس.

وأوضح المصدر أن الطيرة من مواليد 1977، ومن سكان حي الساحل الشرقي درنة ومتزوج وياقتل تحت ما يعرف سرية “الشهيد سالم دربي”.

ولفت المصدر إلى أن الطيرة سجين سابق، وقبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية في مارس 2008 تحت رقم قضية ( 31/2007 ) وأفرج عنه في أغسطس 2009، وتلقى تعويض مالي.

وأشار المصدر إلى أن المتطرف التحق بكتيبة أبوسليم في فبراير 2011 وأصبح المسؤول الميداني في الكتيبة بالإضافة إلى عضوية “مجلس الشورى” لدى الكتيبة والذي يشكل من خمس أعضاء.

وأفاد المصدر أن الطيرة من ضمن من أسس مجلس شورى مجاهدي درنة في ديسمبر 2014 وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية ومنها مواجهات ضد تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” بعد حدوث الخلاف العقائدي بينهم بمدينة درنة.

وأكد المصدر أن المتطرف “أبي الزبير” أصيب في المواجهات ضد تنظيم الدولة في محور الساحل الشرقي درنة على مستوى”الفك السفلي” في 22 سبتمبر 2015 ونقل منها إلى مصراتة ليسافر إلى تركيا بجواز سفر مزور.

وأشار إلى أنه بعد رجوعه كلف آمرًا على سريه قوامها لا يتجاوز 30 متطرف وجلهم من مدينه درنة ومنهم من بنغازي وإجدابيا وقائمة الأسماء لدى القوات المسلحة الليبية بعد حصولها عليهم في معارك سابقة.

وأوضح أن الطيرة تواجد من ضمن مجموعة المدعو “إبراهيم الجضران” وتواجد في الشاطئ سبها لفترة وانتقل إلى جنوب بني وليد ومنها إلى مصراتة ومنها تاجوراء وليعلن عن تواجده حاليا في طرابلس ويشارك المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

وبين المصدر أن ما يعرف بـ”سرية الشهيد سالم دربي” تتبع مليشيا 319 إحدى المليشيات المنضوية تحت قوات الوفاق وجل عناصرها من العناصر المتطرفة الهاربين من مدن الشرق الليبي والمطلوبين في قضايا أمن دولة.

وذكر المصدر أن المتطرف الطيرة لديه شقيقه محمد عبدالسلام الطيرة قتل في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بمعارك بنينا بنغازي في أغسطس 2014.