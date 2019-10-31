قيادة الجيش ترد على تصريحات سلامة بشأن مطار معيتيقة

أخبار ليبيا24

أعربت القيادة العامة للجيش الوطني، اليوم الخميس، عن تحفظها للزيارة الميدانية التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز رفقة وزيرا الداخلية والمواصلات بحكومة الوفاق الوطني يوم الثلاثاء، معتبرة أنها فصل جيد من مسرحية التظليل والعبث الإعلامي الذي تمارسه ما حكومة الوفاق بدعم المبعوث الأممي لليبيا.

وقالت القيادة، في بيان رد على ما وصفتها بالمحاولات العبثية المستمرة لتظليل الرأي العام، “تابعنا تصريحات السيد غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال زيارته الميدانية إلى مطار معيتيقة المدني برفقة المدعو وزير الداخلية والمدعو وزير المواصلات التابعان لما يسمى حكومة الوفاق يوم الثلاثاء”.

وأضافت، “تجاهلت البعثة أو تناست تماماً إن مطار معيتيقة المدني، ما هو إلا ركن صغير في طرف قاعدة معيتيقة الجوية الضخمة، والتي تضم مرافق عسكرية وهناجر وطائرات عسكرية مروحية ونفاثة، وللاطلاع على هذه المرافق الصور موجودة على الخرائط على الإنترنت، وللتذكير خلال حقبة الاستعمار كانت قاعدة معيتيقة من أكبر قواعد أمريكا خارج أراضيها وكانت تسمي قاعدة “هويلس”.

وتابعت، “إن هذه القاعدة والمطار وكل المرافق داخلها لازالت حتى هذه اللحظة تحت هيمنة مليشيا أيدلوجية تسمى “قوة الردع الخاص” وادعاء وزير الداخلية بقدرته على تأمين القاعدة من خلال وزارته مردود عليه بتصريحاته بالأمس القريب حول هيمنة المليشيات في طرابلس ومن بينها هذه المليشيا وعدم امتثالها لأوامره ونهبها لمقدرات الدولة وتغولها أكثر من وزارته”، متسائلة، “ماذا استجد بين الأمس القريب واليوم؟”.

وقالت القيادة، إن “الضربات الدقيقة التي نفذها السلاح الجوي الليبي على مواقع عسكرية في الشق العسكري بقاعدة معيتيقة (تستخدم لإطلاق طائرات تركية بدون طيار) كانت رسالة دامغة لإثبات صحة هذه المعلومات، وكذلك أسماء الطيارين المرتزقة الذين تم نقلهم للعلاج عبر الإسعاف الطائر الليبي من طاقم العمليات التابع للجيش التركي والذين أصيبوا في أحدي الغارات على قاعدة معيتيقة وتم نشر صور جوازاتهم والوثائق الخاصة بالرحلة عبر وسائل الإعلام للتوضيح للرأي العام حجم التطاول والتدخل التركي العسكري في ليبيا باستخدام قواعد عسكرية ليبية (قاعدة معيتيقة الجوية) و (مطار زوارة) وقاعدة مصراته –الكلية الجوية”.

وأضافت، “رغم معرفتنا التامة باستخدام هذه القواعد والمطارات لغرض جلب الإرهابيين والمرتزقة من كل أصقاع الأرض، إلا أننا وحفاظاً على أرواح المدنيين ومراعاة منا لتوفير سبل التنقل الميسر لأهلنا في غرب البلاد لم نقم يوماً باستهداف إي من مرافق المطارات المدنية سواء في طرابلس أو مصراتة أو زوارة”.

وأشارت القيادة، إلى أن “هناك محاولة خبيثة للربط بين عمليات القصف العشوائي المدفعي والصاروخي التي تنفذها المليشيات ضمن صراع النفوذ فيما بينها أو بالتوافق بينهما بهدف ابتزاز ما يسمى حكومة الوفاق لنهب الأموال والحصول على أسلحة ودعم لوجستي”.

واعتبرت القيادة، “أن محاولات تشويه الجيش الوطني المستمرة واتهامه باستهداف المطار المدني في قاعدة معيتيقة ما هي إلا ذر للرماد بالعيون عن حقيقة هوية الفاعل الذي لا يجرء هؤلاء بالبوح باسمه للرأي العام خوفاً من تبعات هذا التصريح”.

وقالت القيادة، “نُذكر السيد سلامة بتصريحاته ووعوده للرأي العام الدولي والمحلي في سبتمبر 2018، بالكشف عن هوية الفاعل وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية، ذلك كان قبل أطلاق الجيش لعملية تحرير طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية في 2-4-2019”.

وقالت، “إن القيادة العامة للجيش الوطني الليبي هي الجهة المسؤولة وتتحمل مسؤولية عملياتها العسكرية والناطق الرسمي للقوات المسلحة العربية الليبية يعلن بشكل دوري للإعلام عن جميع العمليات التي تنفذها القوات المسلحة ضمن هذه العملية وتصدر أوامر العمليات من السيد القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر للوحدات القتالية الجوية أو البرية أو البحرية بناء على معلومات وتحريات استخباراتية دقيقة تقدمها الأجهزة المختصة وتتولي تنفيذها الوحدات كل في مجال تخصصه بكل حرفية ومسؤولية”.

وواصلت تقول، “مع اقتراب العملية العسكرية من نهايتها وتحقيق أهدافها وهو تحرير طرابلس وكامل التراب الليبي من هيمنة المليشيات والتنظيمات الإرهابية والمرتزقة الأجانب، نؤكد استمرار العمليات العسكرية الجوية والبرية والبحرية واستهداف أي موقع ترد حوله معلومات باستخدامه لأغراض عسكرية، وخاصة تلك المواقع التي يستخدمها مرتزقة أجانب من أتراك وغيرهم”، مشيرة إلى أن هذا يدخل ضمن إطار الأمن الوطني الليبي وهو غير قابل للتفاوض أو التنازل.