قوات الأمن تداهم منزل لصناعة الخمور المحلية بمنطقة الهواري

المنزل تعود ملكيته لأحد عناصر الجماعات الإرهابية

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أخبار ليبيا 24 – خاص

داهمت قوات مكافحة الظواهر السلبية والهدامة منزل يستغله أحد المواطن لصناعة الخمور المحلية بمنطقة الهواري غرب بنغازي .

ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية أنه بعد التحري و دقة المعلومات قام عناصر التحري التابعين لجهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة بمداهمة منزل المدعو (س ر ) بمنطقة الهواري و المنزل تعود ملكيته لأحد عناصر الجماعات الإرهابية الذين فرو من المدينة اثناء مواجهات قوات الجيش مع التنظيمات الارهابية وأستغله المدعو (س ر) سكن له ولصنع الخمور المحلية .

وأكد الجهاز القبض على الجاني وهو شخص  تشادي الجنسية داخل المنزل وبحيازته خمور و معدات تستخدم في تحضير الخمور .

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