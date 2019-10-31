قوات الأمن تداهم منزل لصناعة الخمور المحلية بمنطقة الهواري
المنزل تعود ملكيته لأحد عناصر الجماعات الإرهابية
أخبار ليبيا 24 – خاص
داهمت قوات مكافحة الظواهر السلبية والهدامة منزل يستغله أحد المواطن لصناعة الخمور المحلية بمنطقة الهواري غرب بنغازي .
ونشر الجهاز عبر صفحته الرسمية أنه بعد التحري و دقة المعلومات قام عناصر التحري التابعين لجهاز مكافحة الظواهر السلبية و الهدامة بمداهمة منزل المدعو (س ر ) بمنطقة الهواري و المنزل تعود ملكيته لأحد عناصر الجماعات الإرهابية الذين فرو من المدينة اثناء مواجهات قوات الجيش مع التنظيمات الارهابية وأستغله المدعو (س ر) سكن له ولصنع الخمور المحلية .
وأكد الجهاز القبض على الجاني وهو شخص تشادي الجنسية داخل المنزل وبحيازته خمور و معدات تستخدم في تحضير الخمور .