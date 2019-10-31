عماري زايد يستبعد وجود حل سياسي للوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد، اليوم الخميس، إن الحل في البلاد لم يعُد سياسيا، ولا يمكن العودة للحوار إلا بعد دحر ما وصفه بـ “العدوان والقضاء على مشروع عسكرة الدولة” الذي يحاول فرض الحل العسكري على الليبيين.

وأضاف زايد، المعروف بعدائه للجيش الوطني، خلال لقائه السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي غريمالدي في طرابلس، أن الرئاسي يرحب بالجهود الدولية لحل الأزمة، إلا أنه لا يتوقع أن يتحقق نجاح كبير، إذا لم يكن هناك موقف حازم من العدوان الحالي على العاصمة.

وأكد أنه لا مجال لوقف إطلاق النار أو العودة للعملية السياسية مع استمرار العدوان على العاصمة. وشدد زايد على ضرورة توسعة دائرة المشاركة في برلين، وتوحيد الموقف الدولي في دعم موقف حكومة الوفاق.