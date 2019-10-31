طاقم تحكيم مصري يدرير لقاء ليبيا وتونس المنتخب الليبي سيخوض التصفيات ضمن المجموعة العاشرة

أخبار ليبيا 24 – خاص

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم الدولي المصري محمود زكريا، لإدارة مباراة تونس وليبيا التي ستقام في الخامس عشر من نوفمبر المقبل بالملعب الأولمبي “برادس” لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا (الكاميرون 2021) .

وسيرافق الحكم المساعد الأول سمير جمال سعد، والمساعد الثاني أحمد توفيق طالب.

هذا وتم تكليف الحكم إبراهيم نور الدين بمهمة الحكم الرابع ، فيما سيراقب اللقاء المصري محمد الشوني.

يشار إلى أن المنتخب الليبي سيخوض التصفيات ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب وغينيا الاستوائية وتنزانيا وتونس .