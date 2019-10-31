داعش يعترف بمقتل البغدادي ويعلن عن خليفته الجديد

أخبار ليبيا24

أكد تنظيم داعش الإرهابي اليوم الخميس مقتل زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، معلنا تسمية شخص يدعى “أبا إبراهيم الهاشمي القرشي” زعيما جديدًا له.

وجاء هذا الإعلان بعد خمسة أيام من مقتل البغدادي، في عملية عسكرية أمريكية في شمال غربي سوريا، في 27 من أكتوبر الجاري.

وأعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم عن اسم زعيمه الجديد، كما أقرت بمقتل المتحدث باسم التنظيم أبي الحسن المهاجر.

وجاء الإعلان في رسالة صوتية قرأها المتحدث الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي، كما دعا التنظيم للانتقام لمقتل البغدادي.

ووفقا لما جاء في تسجيل صوتي مدته أكثر من 7 دقائق على تطبيق “تلغرام”، أعلن تعيين أبا إبراهيم الهاشمي القرشي خلفاً له، ودعا للثأر للبغدادي والانتقام من الولايات المتحدة.

وشارك، الزعيم الإرهابي الجديد بحسب تسجيل داعش، في معارك كثيرة خاصة أثناء الغزو الأمريكي للعراق. وفتح مقتل البغدادي قبل أيام الباب أمام تساؤلات حول هوية من سيخلفه على رأس التنظيم.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أعلن مقتل البغدادي، وقال ترامب في بيان غير اعتيادي من البيت الأبيض، إن البغدادي فجّر سترته الناسفة بعد أن حاصرته قوات أمريكية خاصة في نهاية نفق في إدلب.

وأضاف أن ثلاثة من أبناء البغدادي الذين كانوا برفقته قتلوا أيضا في التفجير، وأن جسد البغدادي تشوّه، لكن فحوص الحمض النووي أكدت هويته. ووصف ترامب العملية الليلية بالـ “جريئة”، وبأن القوات الخاصة “أنجزت مهمتها على نحو رائع”.

بدورها نشرت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” فجر اليوم الخميس مشاهد مسجلة وصور للعملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في إدلب شمالي سوريا بالقرب من الحدود التركية.