داخلية الوفاق تتهم الجيش بقصف أحد مقراتها فتحي باشاغا: نحن صناع حياة وحفتر ودوله الداعمة له صناع موت

أخبار ليبيا24

اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق سلاح الجو التابع للجيش الوطني بقصف أحد مقراتها اليوم الخميس ما أدى إلى إلحاق أضرار به وبالمباني السكنية المجاورة له.

وقالت الوزارة في بيان إن أحـد الـمباني الـتابعة لها بـطريق الـمطار تعرض لقصف جوي، مـما أدى إلـى أضـرار جـسيمة لـلأحـياء الـسكنية الـمجاورة لـه وإصـابة عـدد مـن مـنتسبي الـوزارة وعـدد مـن الـمواطنين الـمدنيين الـذين كـانوا قـرب مـكان الـقصف.

وأضافت أن وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا المقر عقب الهجوم، مشيرة إلى أن الوزير أكد أن هـذه “الأعـمال الإجـرامية” لـن تـثنيه وتـرهبه وسـيستمر فـي خـدمة الـشعب اللـيبي إلـى أن تـنتصر إرادة الـشعب اللـيبي والـتي سـتكون قـريبة جـداً، حسب نص البيان.

وقـال باشاغا، فـي مـؤتمر صـحفي مـن مـكان الـقصف، “إن حـفتر ودولـه الـداعمة لـه هـم صـناع الـموت ونـحن صـناع الحياة للـشعب اللـيبي وسـتكون لـيبيـا دولـة مـوحدة ولـن يـكون هـناك مـكـان للـمجرمين”.

وأضاف، “أن قـصف طـيران حـفتر الـيوم هـو دلالـة واضـحة عـلى ضـعفه وتـخبطه وإن قـوته تـتراجع يـوماً بـعد يـوم”، بحسب رأيه.