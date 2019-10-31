خلال لقائه بويلسون .. السويحلي : نجاح لقاء برلين مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة لحفتر ليبيا تستحق مستقبلا أفضل ولا حل عسكري لأزمتها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استقبل رئيس المجلس الاستشاري السابق، عبد الرحمن السويحلي، نائبة السفير البريطاني، فلور ويلسون، في العاصمة طرابلس .

السويحلي أكد لويلسون خلال اللقاء أمس الأربعاء على ضرورة ما اسماه “دحر العدوان” شرط ضروري لحل واقعي وعادل للأزمة الليبية.

ولفت السويحلي، بحسب تغريدة له عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن نجاح لقاء برلين مرهون بقدرته على كبح جماح الدول الداعمة لـ”لمجرم حفتر” -حسب وصفه – وأن لا يكون محاولة فاشلة أخرى لاقتسام السلطة كسابقاته التي عقدت الأزمة بدل حلها.

ومن جهتها، جددت نائبة السفير البريطاني، التأكيد أن بلادها ترفض الحل العسكري للأزمة الليبية، موضحة أن ليبيا تستحق مستقبلا أفضل وأكثر ازدهارا.

ويلسون قالت ، في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنها ناقشت مع السويحلي، النزاع الحالي والعمليات العسكرية الدائرة في طرابلس ومحيطها منذ الرابع من أبريل الماضي.