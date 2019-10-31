تسييري طبرق يكشف عن مشاريع بعام 2020 إطلاق مشاريع خدمية جديدة في طبرق

أخبار ليبيا 24 -خاص

كشف رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الخميس من خلال مؤتمر صحفي عن خطة أطلق عليها 2020 لعدد من المشاريع المهمة في المياه والصرف الصحي من خلال ربط منظومة النهر الصناعي وصيانة واستكمال خزان المياه الرئيسي بسعة 120 ألف متر مكعب.

كذلك التسريع في مشروع محطة تحلية المياه الجديدة بمنطقة المرصص وكذلك استكمال عمارات الإسكان العام وعلى توحيد المداخل والواجهات.

كما أكد رئيس المجلس ومدير إدارة الجودة ومدير مكتب المشروعات ومدير محطة تحلية مياه طبرق عن المشاريع التي اعتمدت خلال زيارة رئاسة الوزراء إلى طبرق اليومين الماضيين.

وعرض رئيس المجلس العديد من المشاريع المتعلقة بالمياه والصرف الصحي والتعليم والتي ستنتهي قبل نهاية العام الجاري.

وأكد أن الأيام القادمة سيشهد المواطن العديد من المشاريع والتغييرات إلى الأفضل من مشاريع ومد طرق جديدة.