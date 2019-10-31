المسماري: مطار معيتيقة جزء من قاعدة عسكرية تخضع لسيطرة قوات الردع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الناطق باسم قوات الجيش، اللواء أحمد المسماري، عن تحفظ قيادة الجيش على زيارة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، إلى مطار معيتيقة مع مسؤولين من حكومة الوفاق .

المسماري قال – في مؤتمر صحفي من بنغازي، أمس الأربعاء – إن المطار المدني، الذي يتحدثون عنه، هو جزء صغير من قاعدة عسكرية شاسعة تضم هناجر وطائرات عسكرية وعمودية خارج الخدمة، وتخضع لسيطرة مليشيا الردع التي يترأسها عبد الرؤوف كارة.

وأضاف أن من وصفها بـ”المليشيات” التابعة لحكومة الوفاق تستخدم المطارات المدنية في طرابلس ومصراتة وزوارة لاستجلاب الإرهابيين، في حين لم يستهدفهم “الجيش” لعدم التضييق على المدنيين بالمنطقة الغربية، في حين استهدفت “المليشيات” عشوائيا منطقة الطويشة وقصر بن غشير، ما أسفر عن مقتل أسرة كاملة من والدين و4 أبناء، وفقا لتأكيده.

المسماري أوضح أن المعارك تنحسر حاليًا، حول مسرح العمليات من سرت إلى زوارة، سواء بالاستطلاع الأرضي أو الجوي والعمليات العسكرية القتالية، حيث تتعامل القوات البرية والبحرية والجوية مع أي هدف يهدد الجيش الليبي بالمنطقة، مشيرا إلى تقدم قواته إلى مناطق مهمة ب طرابلس في محاور وادي الربيع وعين زارة وتاجوراء والخلاطات وصلاح الدين واليرموك والعزيزية.

وأعلن أن الاستهدافات الجوية أسفرت عن تدمير 3 سيارات عسكرية كانت تنقل إرهابيين قرب اليرموك، وسيارة تحمل ذخيرة هاون بمنطقة الخلاطات، نتج عنه انفجار عنيف وتدمير عدد من السيارات المسلحة وقتل أكثر من 20 “مليشياويا” بالمنطقة، لافتا إلى تدمير مدفع هاون في منطقة الفلاح، بالإضافة إلى تدمير 4 سيارات مسلحة في جزيرة الدوران في العزيزية، أسفرت عن مقتل عدد من المرتزقة الأفارقة مع آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لقوات الوفاق المدعومة دوليا، أسامة جويلي، كما تم استهداف راجمة عند كوبري الفروسية بطريق المطار ورصد تحركات “المليشيات” بالمنطقة.

وأكد استهداف القوات الجوية عدة أهداف شرق قاعدة مصراتة الجوية مع رصد للأفراد “المليشياويين والإرهابيين” والقضاء عليهم، مشيرا إلى استهداف دشم تستخدم لطائرات مسيرة و(م/ط) -مضاد للطائرات- في الكلية الجوية بمصراتة، وتم التعامل معها من خلال طائرات سلاح الجو، مشددا على نجاح الحملة الجوية في تحقيق أهدافها بكل دقة، وتدمير المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبة 100% وعادت الطائرات لقواعدها سالمة.

وأوضح المسماري، أن القوات تمكنت من تحقيق تقدمات واسعة في العاصمة طرابلس، فوصلت إلى مناطق المحمية بصرمان، وبوشيبة والكسارات، كما تمكنت من القضاء على عدد من الإرهابيين، أبرزهم الإرهابي المصنف من ضمن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي سليمان جطلاوي، أحد عناصر كتيبة عمر المختار التي يقودها حسين الفيتوري الذي قتل عام 2016م، وهو فرع تنظيم القاعدة في بنغازي، أحد عناصر سرية تقاتل في طرابلس بقيادة آمر كتيبة عمر المختار وعضو مجلس شورى ثوار بنغازي السابق زياد بلعم.

وكان غسان سلامة، أوضح خلال مؤتمر صحفي بصحبة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، ووزير المواصلات، ميلاد معتوق، نقلته وسائل الإعلام، الثلاثاء، أنهم حددوا بوضوح حدود المطار المدني في معيتيقة، بحيث لا يكون هناك أي حجة من أي طرف لأن يستعمله هدفا عسكريا.

يشار إلى أن مصلحة الطيران المدني، أعلنت في سبتمبر الماضي، تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد تكرر استهدافه من قبل قوات الكرامة ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي.