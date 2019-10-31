القبض على ليبي ومالي في قضية سحر وشعوذة مواد السحر ينقلها معه في سيارته بغرض تسليمها إلى شخص آخر

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت إحدى التمركزات الأمنية التابعة لمديرية أمن الساحل أثناء القيام بحملة تفتيش مكثفة على الطريق العام بمنطقة بقراوه من ضبط مواطن ليبي ينقل معه مواد تستخدم في أمور السحر والشعوذة.

رئيس وحدة الإعلام الأمني، ملازم أول امهيدي الحاسي، أوضح عبر الحساب الرسمي لمديرية أمن الساحل على فيسبوك، أن المتهم ألقي القبض عليه وهو في طريقة من مدينة بنغازي إلى منطقة الوسيطة بالقرب من مدينة البيضاء.

الحاسي أضاف أن المتهم أثناء استجوابه اعترف أن هذه المواد كان ينقلها معه في سيارته بغرض تسليمها إلى شخص آخر يحمل الجنسية المالية يقيم بمنطقة الوسيطة وأنها ليست المرة الأولى فقد سبقتها عدة مرات.

وتابع رئيس وحدة الإعلام الأمني، بأنه تم تسليم المتهم رفقة الحرز ومحضر الضبط إلى مركز شرطة البيضاء والذي بدورة ألقى القبض على المتهم الآخر في القضية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.