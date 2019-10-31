الغرياني : من يدفع المال لشراء السلع الإماراتية والسعودية والمصري فهو يقتل به أبناء بلده تركيا أولى وأجدر أن تحول لها تجارتنا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني إن تطبيق القانون هو الذي سيحمي المعلّمين ويحمي كذلك وزارة التعليم وكلّ المرافق؛ فقط يجب تطبيق القانون على الجميع، ويجب أن لا يُستثنى من ذلك أحد .

الغرياني تابع عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح : أن “علاج أزماتنا كلّها هو احترام القانون”، لافتًا إلى أن البلاد لم تنحدر إلى ما هي عليه اليوم إلّا يوم أن استهانت البعثة الأممية بالقانون ورفضت حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا وجرّأت الناس على ذلك مع أنّ المفترض أنّ البعثة ما جاءت إلّا لتطبيق القانون .

وأوضح أن الأمر الذي يجعل البلاد في الشرق وفي الغرب تتقدّم وتتحضّر هو أن يكون هناك قانون يحترمه الجميع ولا يُستثنى منه أحد .

ولفت إلى أن إصدار جهة ما في ليلة قرارا بفصل ما يزيد على مائة وخمسين ألف موظّف بجرة قلم هو أمر مستغرب، والتكدّس في الوظائف في كل الوزارات لا في التعليم وحدها، ويحتاج إلى معالجة جادة من الجهات المختصة، لا بقرارات الفصل الجماعي، فإنه لا يحل الأوضاع الراهنة بل يُؤزمها .

المفتي المعزول تابع أنه يجب أن يكون هناك من يتقاضى مرتّبا على وظيفة وهو لا يعمل أمر مستغرب أيضا؛ وهو لا يجوز، لأن المرتّب أجرة ومن لا يعمل لا يستحقّ الأجرة .

وأشار إلى أن التسيب والإهمال وعدم احترام القانون هو الذي جعل الكهرباء تنقطع، والموظف لا يؤدّي عمله، والقمامة كالجبال على جنبات الطريق، والسير يتعطل الساعات الطويلة إذا نزل المطر لساعات قليلة!

وشدد الغرياني على ضرورة تطبيق القانون، والقيام بالأعمال والوظائف على الوجه المطلوب، وتحمّل المشاق في ذلك مع إخلاص النية لله من أعظم العبادات التي تقرّب إلى الله، وهو خير من النوافل الشعائرية كالصلاة والصوم والاعتمار، لأنّ الأولى عبادات متعدية والثانية عبادات قاصرة .

وعرج المفتي المعزول إلى دور عامة الناس في هذه الحرب التي تشنّها الإمارات والسعودية ومصر مقاطعة سلع هذه البلدان وعدمُ شرائها، فإنّ من يدفع المال في شراء هذه السلع فهو يقتل به أبناء بلده بماله .

وقال إنه لو فعّل مليار ونصف مسلم في العالم سلاح المقاطعة ضدّ أعدائهم وتحمّلوا تبعاته لجاءتهم الدول الكبرى صاغرة، ولكان للعالم الإسلامي شأن وأيّ شأن.

في الحليفة السابقة من البرنامج نفسه، قال المفتي المعزول إن تركيا أولى وأجدر أن تحول لها تجارتنا لأنها دولة متحالفة مع المسلمين والفلسطينيين تحاول أن تساعدنا في الحرب.

وتابع:”جميع التجار الليبيين وغير الليبيين مسؤولين عن دفع هذه الأموال والاستثمار في تركيا”.

وأضاف المفتي المعزول :”هناك دول إقليمية تسعى لضرب الاقتصاد التركي اتركوها فهي تقتل فيكم وتدمر أموالكم انقلوها إلى أي دولة أخرى صديقة مثل تركيا”.

وأكد الغرياني على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة أبو سليم الشنيعة، لكن للمماطلة في محاسبة المسؤولين عليها تكاد أن تُنسى، فلم تصدر في قضيتها أحكام بعد كلّ هذه السنين .

ونبه إلى أنه إذا لم نحترم القانون فلن تقوم لنا قائمة، ولا يظنّ المتورطون في الجرائم أنّهم آمنون وناجون من العقوبة .