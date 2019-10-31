البنتاغون ينشر مشاهد لعملية قتل زعيم تنظيم داعش

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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لقطات بدون طيار للغارة التي شنتها القوات الخاصة الأمريكية لقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي يوم الأحد الماضي.

ووصف قائد القيادة الوسطى الجنرال فرانك ماكنزي العملية في مؤتمر صحفي عقده بمقر قيادة وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) في مدينة أرلينغتون في ولاية فرجينيا، اليوم الخميس، بالتزامن مع نشر مقطع فيديو قصير أبيض وأسود يظهر أن القوات الأمريكية تخرج من مكان وجود البغدادي قبل تدميره.

وأظهر مقطع فيديو غارة جوية بالهليوكوبتر على مجموعة من المقاتلين تجمعوا خارج المنزل وأطلقوا النار على طائرة أمريكية.

وقال ماكنزي إن البغدادي فر إلى أنفاق مجاورة، حيث فجر سترة ناسفة، فقتل نفسه واثنان من أبنائه، كما قام خمسة من مقاتلي داعش داخل المبنى (أربع نساء ورجل واحد) بالمقاومة، لكن تم التغلب عليهم من قبل القوات البرية والدعم الجوي، والتي شملت طائرات هليكوبتر هجومية وطائرات بدون طيار وطائرات مقاتلة.

وأشار ماكينزي، إلى أن من كان داخل المبنى تجاهل الدعوات إلى الاستسلام السلمي، ولكن تم احتجاز اثنين من المقاتلين الباقين على قيد الحياة في نهاية المطاف.

وقال الجنرال ماكنزي، إنه بعد ورود معلومات عن مكان البغدادي أعددنا خطة لاعتقاله أو قتله، موضحًا أن الخطة تضمنت 3 مراحل، وكانت الأولوية تتمثل في تفادي وقوع ضحايا مدنيين، حيث استخدمت طائرات بدون طيار لتحديد موقعه.

ونوّه إلى أن المجمع السكني للبغدادي كان يضم أطفالًا، وعملية الاستهداف أسفرت عن مقتل 6 من عناصر داعش. وأكد ماكنزي، أنه تم دفن رفات زعيم داعش الإرهابي في البحر خلال 24 ساعة من مقتله.

ويأتي نشر الصور والمقاطع بعد تصريحات لترمب، قال فيها إنه قد يسمح بنشر جزء من التسجيل المصور للعملية، حيث كان الرئيس الأمريكي قد أعلن يوم الأحد مقتل زعيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في هجوم اعتبره “جريئا” نفذته القوات الخاصة للولايات المتحدة في شمال سوريا.

وأكد ترمب مقتل البغدادي جراء العملية، موضحا أن هذا الأمر أثبتته فحوصات الحمض النووي لجثته، مشيرا إلى أن العملية أسفرت كذلك عن مقتل الكثير من مرافقيه، والقبض على بعضهم الآخر. وذكر أن القوات الأمريكية قضت ساعتين في الموقع حيث جمعت معلومات حساسة حول التنظيم.