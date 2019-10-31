الأونماس تختتم دورة تدريبية لمنتسبي جهاز المباحث الجنائية الليبية بأوكرانييا

أخبار ليبيا24

اختتمت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (الأونماس) بدعم من سفارة كندا بليبيا دورة تدريبية ثانية لمنتسبي جهاز المباحث الجنائية الليبية، حول إدارة مواقع حوادث الانفجار التي دامت 3 أسابيع في أوكرانيا.

وقالت (الأونماس) يوم الأربعاء إنه سيتم توفير معدّات للمتدربين الـ16 لتسهيل التحقيق في أي حوادث تتعلق بمواد متفجرة.

ووجهت سفارة كندا في أوكرانيا الشكر لجهاز المباحث الجنائية الليبية والأونماس لتنفيذهما لهذا المشروع المتعلق بالأمن عموما، وبالأمن البشري خصوصا.

وقالت السفارة، “إن أفضل مكان لاستغلال مهاراتكم الجديدة الآن هو الميدان فهو الذي يمكّنكم من إنقاذ أرواح النساء والرجال والأطفال”.

من جهته هنأ سعادة القائم بالأعمال في السفارة الليبية بأوكرانيا المتدربين الذين أتموا الدورة. وقال “أتمنى لكم التوفيق في استعمال المهارات المنقولة إليكم حال عودتكم، فليبيا تحتاج إليكم الآن”.

وقال أحد المتخرجين من الدورة، “إن هذه الدورة التدريبية ستعزز سيادة القانون في ليبيا وستقدم الجناة أمام العدالة، إذ ستمكننا نحن الشرطة من توقيف المذنبين بناء على أدلة دامغة”.