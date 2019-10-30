وزير الخارجية الألماني: نحتاج لدعم مصر للوصول لحل مستدام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده تحتاج لدعم مصر للوصول لحل مستدام في ليبيا، موضحًا أن القاهرة لها دور محوري كبير في المنطقة، وبإمكانها المساعدة في إنجاح مؤتمر برلين لطرح حل سياسي للأزمة.

هايكو ماس أكد في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مع نظيره المصري، سامح شكري، أن بلاده تثمن دور مصر الكبير في الشرق الأوسط ودورها في المصالحة الفلسطينية، حسبما ذكر موقع “اليوم السابع” المصري.

واستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، هايكو ماس، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، بالإضافة إلى السفير الألماني بالقاهرة.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، موضحًا أنه تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا.

وتابع أنه تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.