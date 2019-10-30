مطالبة بمحاسبة الفاعلين .. جمعية الهيئات القضائية تدين تهديد رئيس الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف بنغازي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، تهديد رئيس الدائرة الجنائية السابعة بمحكمة استئناف بنغازي المستشار “فاطمة المصري”، من قبل مجموعة مسلحة، معلنة تضامنها معها.

الجمعية اعتبرت ، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تهديد رجال ونساء القضاء عمل غير أخلاقي، وغير مشروع، بل يعتبر تصرفا خارجا على القانون لا يكفي فيه الاستنكار والاستهجان.

البيان طالب محاسبة الفاعلين وتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أن أرواح أعضاء الهيئات القضائية ليست رخيصة، بل أمانة في أعناق كافة الجهات المسؤولية القضائية منها وغير القضائية.

ولفتت الجمعية، إلى ضرورة ضبط الفاعلين ومحاسبتهم ومتابعة الموضوع بجدية، مطالبة باعتذار السلطة التنفيذية للسلطة القضائية متمثلا في شخص المستشار فاطمة المصري الذي طالها التهديد.

وناشد البيان، المجلس الأعلى للقضاء بعقد اجتماع استثنائي طارئ لبحث هذا الموضوع واقتراح الحلول اللازمة، لاسيما مطالبة الجهات المختصة بوضع أطر تنفيذية لتوفير الحماية الأمنية الكافية لأعضاء هيئة القضاء.

وكانت المستشارة فاطمة المصري، تعرضت للتهديد من مجموعة مسلحة خارجة على القانون تقود سيارة معتمة، وداهموا منزل والدها ووجدوا شقيقها وأبلغوه تهديدا لها في قضايا جنائية بحوزتها، مطالبين بالإفراج عن المحبوسين أو تنفيذ تهديدهم ضدها.

يذكر أن المصري قد أجرت اتصالا هاتفيا بوزير الداخلية بالحكومة المؤقتة، وأبلغها إنه يتابع الموضوع وسيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.