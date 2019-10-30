مدير مطار معيتيقة : لم يتم تحديد موعد استئناف العمل في المطار مؤكدًا أن البعثة الأممية لم تمنح أي ضمانات لعدم قصفه

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير مطار معيتيقة الدولي، لطفي الطبيب، أنه لم يتم تحديد موعد محدد لاستئناف العمل في مطار معيتيقة، موضحًا أنه تتم حاليًا بعض أعمال الصيانة بالمطار، مُبينًا أنه عند استكمال هذه الأعمال، سيتم إعلان موعد قد لا يتجاوز يوم عشرة من شهر نوفمبر القادم.

الطبيب أضاف في مداخلة هاتفية له، عبر برنامج الحصاد، بفضائية “ليبيا بانورما”، أنه يتم حاليًا القيام بعمليات تحويل داخل صالات المطار، والقيام ببعض أعمال التوسعة أيضًا، موضحًا أن الأمور ستكون أفضل في أقرب وقت.

وتابع مدير مطار معيتيقة، أن البعثة الأممية، لم تمنح أي ضمانات لعدم قصف المطار مجددًا، مبينًا أن قصفه مرة أخرى، سيستبب في مشكلة كبيرة، وأنه سيتم مناقشة رغبة الشركات الناقلة في عودتها للعمل بالمطار من عدمه، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت، لأن الشركات نقلت معداتها إلى مطار مصراتة.

وواصل أنه سيتم إعادة جدولة الرحلات مجددًا، مثلما كانت عليه من ذي قبل، لافتًا إلى أنه إلى حين إعادة تشغيل مطار معيتيقة مجددًا، ستظل عملية تسيير الرحلات من وإلى مطار مصراتة.

وكان وزير المواصلات بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ميلاد معتوق، أعلن أمس الثلاثاء، عودة الملاحة الجوية من مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا أن بدء الرحلات سيعتمد على التنسيق بين إدارة المطار وشركات الطيران.

وأضاف معتوق – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، والمبعوث الأممي غسان سلامة – أنه في خلال أسبوعين ستعود حركة الطيران بشكل طبيعي من المطار، موضحا أن تشغيل المطار سيتم بصورة تدريجية، بسبب بعض التجهيزات اللوجيستية الناتجة عن تغيير الحركة الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، مؤكدا أنهم خصصوا صالة للبعثة الأممية والبعثات الدبوماسية.

وقال إنه يسعى للتنسيق لإعادة الحركة إلى مطار معيتيقة لكن هناك بعض الإجراءات التي ستدعهم بشأنها البعثة الأممية لدى ليبيا، عند الدول المعنية بليبيا.

وأكد وزير مواصلات الوفاق، أن مطار معيتيقة، مطارا مدنيا بامتياز، مشيرا إلى الصعوبات التي كانت تواجه المسافرين من مدينة بنغازي، إلى طرابلس والتي كانوا على إثرها يسافرون إلى تونس الشقيق ومنها يأتون إلى العاصمة بريا.

وكانت مصلحة الطيران المدني، أعلنت في سبتمبر الماضي، تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد تكرر استهدافه من قبل قوات الجيش، حسب وصفها، ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي.