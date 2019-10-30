مؤكدًا أنه قد فات الأوان لوقف إطلاق النار .. المسماري: قوات الوفاق تترنح

مؤكدًا أنه قد فات الأوان لوقف إطلاق النار .. المسماري: قوات الوفاق تترنح طلائع قوات الجيش تتقدم بخطى ثابتة في عدد من محاور القتال

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، إن من القوات التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، تترنح أمام تقدم طلائع قوات الجيش بخطى ثابتة نحو طرابلس، مؤكدا تدمير مقرات وغرف عملياتهم.

المسماري أضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش وقوات الوفاق مستمرة في عدد من محاور القتال في العاصمة.

وأشار إلى النجاحات التي حققتها قوات الجيش، في الوقت الحالي، بعد أشهر من إطلاق عملية “طوفان الكرامة” العسكرية لتحرير طرابلس، مؤكدا أن القوات وصلت إلى مناطق في غرب العزيزية، منطقة أبو شيبة، الكريمية، ومعسكرات على طريق المطار بالقرب من قلب طرابلس، بالإضافة لمدخل الهضبة الشرقية وهو المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة .

وتابع أن أي حديث عن وقف إطلاق النار في طرابلس فات أوانه، لأن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون بين قوات مسلحة نظامية ومليشيات مسلحة وإجرامية لا تعترف بالمبادئ الوطنية ولا القانون الدولي، بحسب تعبيره، مستطردا: “وقف إطلاق النار يكون بين دول فيما بينها، لكن مع مجرمين فهذا مرفوض”.

المسماري أكد أنه بعد عملية تطهير طرابلس من المليشيات سيتمكن الليبيون من إعادة عجلة العملية السياسية حسب المعايير الدولية المتعارف عليها.

واختتم تصريحاته “سنؤمن حوارا سياسيا لكافة الليبيين وتأمين انتخابات لليبيين وسنفرض هيبة الدولة على كامل التراب الليبي، وهذا يتطلب استمرار المعركة والقضاء على المليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية التي تستنزف مقدرات وثروات الشعب الليبي.