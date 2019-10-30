شركة الخليج تبحث مع شركة ريمات الإنجليزية مسألة دخلوها للعمل في ليبيا

شركة الخليج تبحث مع شركة ريمات الإنجليزية مسألة دخلوها للعمل في ليبيا عودة تدريجية لشركات النفط الأجنبية إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24- خاص

اجتمع محمد بن شتوان رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط بمكتبه في بنغازي مع كل من إيمانويل ميشينا ويوسف غزاي المسؤولين بشركة ريمات الإنجليزية والمتخصصة في مجال الطاقة وهندسة المكامن والإنتاج والحفر والصيانة والصحة والسلامة والبيئة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة دخول شركة ريمات إلى قطاع النفط الليبي والعمل بمواقع الشركة، حيث قدمت الشركة الإنجليزية قبل الاجتماع عرضاً فنياً بالقاعة الرئيسية بشركة الخليج.

أوضحت شركة ريمات من خلال العرض المجالات والتخصصات التي تعمل بها الشركة، والخدمات الفنية التي يمكن أن تقدمها إلى شركة الخليج العربي للنفط.

ونجحت شركة الخليج العربي للنفط في عودة الكثير من الشركات العالمية للعمل في مواقعها التابعة لها بعد استقرار الوضع الأمني بمنطقة الهلال النفطي وفي كل المواقع التابعة للشركة في الحقول والموانئ النفطية.