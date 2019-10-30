شجار وتلاسن بين عناصر مليشيا “فرسان جنزور” ومليشيا “المرسى” في الإيواء الطبي جنزور

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الأربعاء أن شجارًا وقع بين عناصر من مليشيا “فرسان جنزور” من جهة وبين عناصر أخرى من مليشيا “المرسى” في الإيواء الطبي جنزور.

وأوضح المصدر أن سبب الشجار الذي كان فيه تلاسن وسحب الأسلحة بعد قيام عنصر من مليشيا “المرسى” مصاب من مدينة مصراتة بالتحرش بإحدى الممرضات.

وأضاف المصدر أن هذا الأمر تسبب في أن الممرضة قامت يتقديم شكوى إلى قسم الاستعلامات في المستشفى وتدخل عناصر مليشيا “فرسان جنزور”.

ولفت المصدر إلى أن عناصر من مليشيا “فرسان جنزور” قامت بالإستيلاء على “أكياس الدم” لصالحهم بعد اقتحامهم غرفة العمليات مما تسبب في نقص كلي لأكياس الدم.

وأفاد المصدر أن الاستيلاء على الدم تم مع تواجد حالة حرجة لسيدة تجري عملية قيصرية تعرضت لنزيف حاد واحتاجت إلى دم ولعدم وجوده دخلت في غيبوبة وهي الآن بغرفة العناية.