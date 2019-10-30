بحث إعادة تنسيب المجندين بقوات الجيش بالعقود من فئات كبار السن أو غير اللائقين طبياً

بحث إعادة تنسيب المجندين بقوات الجيش بالعقود من فئات كبار السن أو غير اللائقين طبياً اتخاذ مجموعة من الخطوات كسياق عمل لإعادة تنسيب المعنيين بالقرار

أخبار ليبيا 24 – خاص

عقد وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة الدكتور مسعود صوه اجتماعاً بمكتبه مع آمر مكتب العقود بإدارة التجنيد والاحتياط بالقوات المسلحة .

وتم خلال الاجتماع – الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون العمل والتأهيل – مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 695 ) لعام 2019 م، بشأن إعطاء الإذن لوزارة العمل والتأهيل بإعادة تنسيب المجنّدين بعقود بالقوات المسلحة من فئات كبار السن أو غير اللائقين طبياً أو غير الراغبين في العمل بالقوات المسلحة .

وفي نهاية الاجتماع اتفق المجتمعون على اتخاذ مجموعة من الخطوات كسياق عمل لإعادة تنسيب المعنيين بالقرار .