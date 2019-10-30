المسماري يؤكد تدمير دشم داخل الكلية الجوية مصراتة

أخار ليبيا24

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن سلاح الجو استهدف مساء اليوم الأربعاء مواقع تستخدم لطائرات مسيرة وأسلحة مضادة للطائرات (م ط) داخل الكلية الجوية بمصراتة.

وأوضح المسماري في بيان نشره على حسابه بموقع فيسبوك، أن من خلال المعلومات المتوفرة من أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش تم رصد أماكن متفرقة في الكلية الجوية بمصراتة، حيث قامت بتحديد هذه الأماكن التي تستخدم في تجهيز وتخزين الطائرات المسيرة و(م ط).

وقال، “هذه الأماكن عبارة عن دشم تستخدم لتجهيز الطائرات المسيرة وتخزين صواريخها”.

وأضاف، “تم التعامل مع هذا التهديد من خلال طائرات سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، وقد أقلعت هذه الطائرات من عده قواعد للانقضاض على أهدافها في نفس الوقت والقضاء على هذا التهديد”.

وأكد المسماري، “أن هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقه، ودمرت المرافق المستخدمة في تخزين وتجهيز الطائرات بنسبه 100بالمئة وعادت الطائرات لقواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح”.