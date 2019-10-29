وليامز تدعو لإنهاء المركزية وتعزيز الحكم المحلي في ليبيا ويليامز تناقش مع وزير الحكم المحلي بالوفاق تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة

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اطلعت نائبة الممثل الخاص للأمني العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم الثلاثاء وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق، الدكتور طاهر ميلاد، على عملية برلين والتركيز على اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي.

ومن المتوقع عقد مؤتمر دولي في برلين، من دون مشاركة ليبية، لإعادة خلق موقف دولي موحد بشأن المسألة الليبية.

وناقشت وليامز وميلاد تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والوزارة لتمكين المجالس البلدية في ليبيا.