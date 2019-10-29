نواب طرابلس يدعو لإعادة النظر في قرارات وزارة التعليم بالوفاق

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقد مجلس النواب في طرابلس، جلسته الأسبوعية الـ”23″، اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس النواب الصادق الكحيلي، لمناقشة أزمة رواتب المعلمين الأخيرة.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس ، في بيان له، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية قدمت إحاطتها حول قضية اعتصام المعلمين مؤكدة حق المعلم في المطالبة بالحقوق والاعتصام دون الضرر بالعملية التعليمية، مُشيرًا إلى متابعة ما نتج عن لقاء المعلمين المعتصمين، برئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

وتابع المكتب الإعلامي، أن لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، أوصت بإعادة النظر في القرارات الصادرة عن وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق المدعومة دوليًا، وضرورة إيجاد إصلاح لقطاع التعليم من حيث زيادة دخل المعلمين بما يتلاءم مع الميزانية العامة للدولة وشمولية التأمين الصحي لقطاع التعليم.

وشهدت الجلسة أيضًا، استعراض قرار مجلس النواب رقم 64 لسنة 2019م بشأن تشكيل لجنة لدراسة قانون مرتبات العاملين الوطنين بالوظيفة العامة وإعادة جدولتها بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وكان المئات من المعلمين نظموا مظاهرة، أمام مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، ورددوا هتافات تطالب بإقالة وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، جراء قراره الأحد، بإيقاف 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس، على خلفية احتجاجات المعلمين في الأيام الأخيرة، وتعليقهم الدراسة وإغلاق عدد من المدارس للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

على الجانب الآخر، اعتذرت وزارة التعليم لكل من تم إدراج اسمه بغرض إيقاف مرتبه من معلم أو موظف وهو لا يزال يمارس مهنته ووظيفته، نتيجة لخطأ أو تقصير في توفير البيانات الصحيحة، موضحة أن كشف الأسماء مبني على بيانات ومعلومات وصلت من مراقبات التعليم التي تخص الملاكات الوظيفية والاحتياط العام.