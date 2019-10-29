مواصلات الوفاق : حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة ستعود تدريجيًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، ميلاد معتوق، اليوم الثلاثاء، عودة الملاحة الجوية من مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا أن بدء الرحلات سيعتمد على التنسيق بين إدارة المطار وشركات الطيران.

معتوق أضاف – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الداخلية فتحي باشاغا، والمبعوث الأممي غسان سلامة – أنه في خلال أسبوعين ستعود حركة الطيران بشكل طبيعي من المطار، موضحا أن تشغيل المطار سيتم بصورة تدريجية، بسبب بعض التجهيزات اللوجيستية الناتجة عن تغيير الحركة الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة، مؤكدا أنهم خصصوا صالة للبعثة الأممية والبعثات الدبوماسية.

وقال إنه يسعى للتنسيق لإعادة الحركة إلى المطار لكن هناك بعض الإجراءات التي ستدعهم بشأنها البعثة الأممية لدى ليبيا، عند الدول المعنية بليبيا.

وأكد وزير مواصلات الوفاق، أن مطار معيتيقة، مطارًا مدنيًا بامتياز، مشيرًا إلى الصعوبات التي كانت تواجه المسافرين من مدينة بنغازي، إلى طرابلس والتي كانوا على إثرها يسافرون إلى تونس الشقيق ومنها يأتون إلى العاصمة بريا.

وكانت مصلحة الطيران المدني، أعلنت في شهر سبتمبر الماضي، تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد تكرر استهدافه من قبل قوات الجيش ونقلت جميع الشركات الجوية رحلاتها إلى مطار مصراتة الدولي.