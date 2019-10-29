منفذ إمساعد يستقبل عمالة مصرية دخلت البلاد بطريقة غير شرعية

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أخبار ليبيا24

ذكر مكتب إعلام منفذ إمساعد البري اليوم الثلاثاء أن مكتب الترحيل والهجرة بالمنفذ استقبل عدداً من العمالة المصرية التي دخلت البلاد بطريقة غير شرعية.

وأضاف المكتب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه تم تم القبض عليهم من قبل جهاز البحث الجنائي وتسليمهم للمكتب.

وأشار  مكتب إعلام منفذ إمساعد البري إلى أنه بعد إنهاء كافة الإجراءات معهم تم تسليمهم للسلطات المصرية.

يشار إلى أن ليبيا تشهد منذ فترة طويلة دخول المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار بأعداد كبيرة بعضهم يقصد ليبيا للعمل والبعض الآخر يعتبرها محطة عبور إلى أوروبا.

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