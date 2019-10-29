مجلس الدولة يطالب بإجراءات فعالة لتنفيذ مطالب المعلمين

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دعا المجلس الأعلى للدولة بضرورة الخروج بحلول وإجراءات فعالة تفضي إلى خدمة قطاع التعليم والمعلمين، مطالبًا المجلس الرئاسي بتذليل الصعوبات وتنفيذ المطالب المشروعة للمعلمين بما يتناسب مع إمكانية الدولة المتاحة بما لا يخل بالقوانين واللوائح النافذة.

واستنكر البيان إصدار إجراءات عقابية تمس المرتبات ويكون المتضرر منها أسر وعائلات ليبية في هذه الظروف الاستثنائية، وفق نص البيان.

وطلب مجلس الدولة من المعلمين الالتفات إلى منفعة الطلاب وتغليب المصلحة العامة المتمثلة في استئناف العملية التعليمية.

وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، يوم الإثنين، إصدار فائز السراج تعليمات بوضع خطة عاجلة لتحسين رواتب العاملين في التعليم بما يتناسب مع إمكانيات الدولة المتاح، عقب اجتماعاته مع ممثلين عن نقابات المعلمين.

ونفذ معلمو ليبيا احتجاجات غضب في كامل أرجاء البلاد، في ظل استمرار إضرابهم عن العمل، منذ انطلاق الموسم الدراسي في 15 سبتمبر الماضي.

ونفذوا يوم الإثنين وقفات احتجاجية أمام المجلس الرئاسي بطرابلس، سبقتها وقفات أمام وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة في البيضاء والساحات والميادين في شرق ليبيا، بينما أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، إيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل، يتقاضونها من الوزارة، من دون وجه حق، وفق نص القرار الصادر عنها.