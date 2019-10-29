في حالة استهداف مطار معيتيقة من جديد .. باشاغا يهدد باتخاذ إجراءات رادعة لم نتخذها من قبل

في حالة استهداف مطار معيتيقة من جديد .. باشاغا يهدد باتخاذ إجراءات رادعة لم نتخذها من قبل المطار أصبح جاهزا أمام حركة الملاحة وخالي تمامًا من أية مظاهر عسكرية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توعد وزير الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، فتحي باشاغا، بإجراءات رادعة لم تتخذ من قبل في حال تجدد استهداف مطار معيتيقة، بعد جولة المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، ووزير مواصلات الوفاق، ميلاد معتوق، والتي أكدوا فيها أن المطار مدنيا بامتياز.

باشاغا لفت – خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المواصلات ميلاد معتوق، والمبعوث الأممي غسان سلامة – إلى أنهم يستطيعون تحديد من يقصف المطار، مشددا على تأمينه بالكامل.

وأوضح أن البعثة الأممية، بدورها ستتخذ كافة إجراءاتها القانونية، مبرزا أنهم تعاونوا مع البعثة الأممية خلال الأيام الماضية لإبعاد المطار عن أية مظاهر عسكرية.

وقال إن مطار معيتيقة الدولي أصبح جاهزا أمام حركة الملاحة الجوية، مشددًا على خلوه من أية مظاهر عسكرية.