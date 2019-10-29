ضبط تاجر سلاح في بنغازي

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ضبط جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة شخص يمتهن مُتاجرة السلاح بمنطقة الرويسات في بنغازي ويصادر كمية من الأسلحة.

وأكد مكتب الإعلام في الجهاز أنه بعد التحري و دقة المعلومات قام عناصر جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة بمداهمة منزل المدعو “ف و ب” بمنطقة الرويسات ببنغازي.

وأشار المكتب إلى أنه بعد وضع خطة محكمة تم إلقاء القبض عليه ومصادرة عدد من الأسلحة المتوسطة والرشاشة وكمية من الذخائر.

وأفاد المكتب أن القبض جاء بعد عدة بلاغات بخصوص تجارة المذكور للسلاح داخل المدينة حيث يُعد هذا العمل إجرامي مخالفا للقانون و ظاهرة سلبية تسعى الأجهزة الأمنية للقضاء عليها .

وانتشرت ظاهر تجارة وحيازة السلاح بدون ترخيص بعد فبراير 2011 وتبذل الأجهزة الأمنية جهد كبير في ضبط أي سلاح بدون ترخيص لمنع حيازته إلا للأجهزة الأمنية والعسكرية.