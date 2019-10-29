سلامة: ما زرناه بمطار معيتيقة يؤكد على مدنيّته فتح صالة خاصة بالأمم المتحدة داخل مطار معيتيقة لإضافة الطابع المدني عليه

أخبار ليبيا24

أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقب جولة تفقدية داخل مطار معيتيقة، أن ما تمت مشاهدته داخل المنطقة المحددة تمامًا على الخريطة داخل يؤكد أنها باتت مدنية بالتمام.

وأجرى سلامة رفقة وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ونائبيته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامر، وعدد من مدراء شركات الطيران جولة تفقدية داخل مطار معيتيقة للوقوف على مدى إمكانية إعادة افتتاحه من جديد بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب الضربات المتكررة التي تعرض لها.

وقال سلامة، إنه جرى تحديد حدود مطار معيتيقة المدني بحيث لن تكون هناك حجة بعد الآن لأي طرف بأن يستعمله هدفًا لأي من عملياته، وذلك في إشارة لقوات الوفاق والجيش الوطني.

وأضاف سلامة، أن الأمم المتحدة ستفتتح محطة وصول صغيرة خاصة بها داخل معيتيقة، بهدف تأمين وانتقال وعودة البعثة باستمرار بين طرابلس والخارج، وكذلك استفادة الدبلوماسيين الأجانب للسفر من خلالها، وكذلك تسهيل عملية التسفير الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وأكد سلامة، أن وجود الأمم المتحدة داخل مطار معيتيقة سيضيف الطابع المدني لمطار معيتيقة وسيساهم بوقف أي اعتداء غير مبرر على المطار.