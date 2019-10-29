رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب الليبية تناشد المجتمع الدولي الاستمرار في إنهاء بقايا “داعش”

أخبار ليبيا24

طالت جرائم تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” الكثيرين في كافة دول العالم بينها ليبيا معتمدًا أساليب وطرق بشعة في قتل ضحاياه ظنًا منه أن هذا الأمر يولد الخوف في نفوس الناس يجعلهم يهابونه ويخافونه.

إلا أن ردود الفعل حول تلك الجرائم كان بعكس ما توقع التنظيم الإرهابي الهمجي، فقد زادت تلك الجرائم من كره وحقد الناس له وزادت في أعداد معارضيه ورافضيه وتحين الجميع الفرصة للانقضاض عليه واجتثاثه من أوكاره وطرده وتطهير البلاد منه.

وفي هذا الصدد، تناشد رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب الليبية المجتمع الدولي والإنساني بضرورة الاستمرار في إنهاء بقايا هذا التنظيم وملاحقة عناصره خصوصاً المتواجدين داخل الأراضي الليبية.

وشددت الرابطة في بيان لها على ضرورة محاسبة وفرض عقوبات على كافة الدول والحكومات والكيانات السياسية المتورطة في دعم هذا التنظيم الإرهابي .

ولفتت الرابطة إلى أن التنظيم الإرهابي نفذ بأوامر من أميره المجرم المقتول أبشع الجرائم من قتل المواطنين وتفخيخ منازلهم وزرع الألغام وتفجير السيارات المفخخة وتدمير للمنشآت والمؤسسات الحكومية واستهداف قوات الجيش ودورياته ونقاط التفتيش التابعة له.

وأكدت رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب أن التنظيم تسبب في إشعال فتيل المواجهات المسلحة داخل مدينة بنغازي ودرنة وفي مناطق ومدن الجنوب الليبي والتى تحولت لمعارك انتصر فيها الجيش الليبي وأنهى تواجد هذا التنظيم والمليشيات المسلحة المتحالفة معه.

وهنأت رابطة ضحايا وجرحى الإرهاب الليبية كافة شعوب العالم الإنساني وضحايا الإرهاب منهم ضحايا تنظيم داعش بمقتل مايعرف بأمير التنظيم الإرهابي الخطير أبوبكر البغدادي الذي أعلن خبر مقتله بعد عملية عسكرية للقوات الأمريكية في شمال غربي سوريا فجر يوم الأحد.

وقال الناشط المدني ورئيس المجلس التسييري لرابطة ضحايا وجرحى الإرهاب عبدالله محمد الغريانى:” تلقيت خبر مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي بفرح وسرور وفي داخلي استذكرت الضحايا الأبرياء الذين طالتهم أيادي تنظيمه المجرمة في كل أنحاء العالم وفي ليبيا بصفة خاصة”.

وأضاف الغرياني في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ :”لن أنسى كيف قطعت الرؤوس وكيف فخخت المنازل والألغام والسيارات المفخخة والانتحاريين التي نالت من حياة المواطنين الأبرياء في بنغازي حيث سيطر التنظيم لمدة طويلة رفقة باقي المجاميع الإرهابية قبل أن تهزمهم قوات الجيش الليبي”.

ولفت رئيس المجلس التسييري للرابطة إلى أن التنظيم في درنة وفي سرت قام بكل وحشية بذبح 20 مصري من إخواننا الأقباط وفي مدن ومناطق الجنوب صال وجال تنظيمه ونفذ الكثير من عمليات الذبح والقتل والتي استهدفت أغلبها عناصر الأمن وجنود الجيش.

وأكد الغرياني أن كل هذه الجرائم الدموية جعلتنى وجعلت الرابطة تصدر بيان تهنئة لتؤكد فيه للعالم بأننا في صف واحد وضد خطر هذه التنظيمات الذي يستهدف الجميع.

وأوضح رئيس المجلس :”ناشدنا في البيان العالم بأن يتكاثف ويستمر في مكافحة ومحاربة هذا التنظيم وباقي التنظيمات الإرهابية والقضاء على منابع تمويلها سواء المتمثل في دول بعينها أو جماعات وكيانات سياسية تتخذ من العمل سياسي تقيه لاستخدام الاٍرهاب ودعم التطرف”.

وقال الغرياني :”وفي الختام باسمي وباسم الرابطة نشكر التعاون الإيجابي الذي بيننا وبين موقع “أخبار ليبيا24″ حيث كان ومازال المنصة الإلكترونية الأولى في التضامن والتعاون معنا كرابطة وكأفراد تضرروا من ويل وجحيم الجماعات الإرهابية”.