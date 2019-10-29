تسييري طبرق يناشد المواطنين للمساهمة بـ 3 دنانير شهريًا لدعم النظافة

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ناشد المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الثلاثاء مواطني البلدية إلى المساهمة معه لدعم أعمال النظافة وتزيين المدينة، وذلك عبر المساهمة بخصم 3 دنانير شهريًا من حساباتهم المصرفية، لصالح حسابه.

وأعرب المجلس عن أمله في استجابة المواطنين بالبلدية بالتوقيع لتخويل المصرف بالخصم، موجها دعوة بعنوان (مدينتكم تحتاج لدعمكم).

وأعد المجلس نموذج خصم مبلغ 3 دنانير من حساب كل مواطن حسب رغبته لدعم البلدية في مجال النظافة وتزيين المدينة.