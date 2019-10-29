تسييري طبرق يناشد المواطنين للمساهمة بـ 3 دنانير شهريًا لدعم النظافة
بلدية طبرق توجه دعوة لمواطنيها تحت شعار(مدينتكم تحتاج لدعمكم)
أخبار ليبيا24
ناشد المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم الثلاثاء مواطني البلدية إلى المساهمة معه لدعم أعمال النظافة وتزيين المدينة، وذلك عبر المساهمة بخصم 3 دنانير شهريًا من حساباتهم المصرفية، لصالح حسابه.
وأعرب المجلس عن أمله في استجابة المواطنين بالبلدية بالتوقيع لتخويل المصرف بالخصم، موجها دعوة بعنوان (مدينتكم تحتاج لدعمكم).
وأعد المجلس نموذج خصم مبلغ 3 دنانير من حساب كل مواطن حسب رغبته لدعم البلدية في مجال النظافة وتزيين المدينة.