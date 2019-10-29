بعد معاناتهم في الحصول على جواز سفر .. العبيدي : وضع حل لتصوير الحالات الاستعجالية تعرف أين تتجه للحصول على جواز سفر للحالات المستعجلة ؟

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق للثالث من نوفمبر .

العبيدي طالب -في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – المواطنين أصحاب الأمراض المستعصية أو البعثات والدورات الخارجية التوجه إلى فرع جوازات بنغازي للتواصل مع معاون الفرع عميد عبد الله يونس الورفلي والمقدم أسامة اهليل لتسهيل إجراءات تصويرهم.

ولفت لى أنه يجب مراعاة أن يكون التقرير الطبي نسخة أصلية و صادر من مستشفى مركزي عام، وتكون الإجراءات متكاملة ومستوفية، إضافة إلى أصحاب البعثات يجب إحضار صورة من قرار الإيفاد وسيتم استلام الإجراءات وتصويرهم وإذا لم يتمكن فرع بنغازي من استيعاب أعداد المتقدمين سيتم التنسيق وفتح فروع أقسام أخرى .

وبالنسبة للحالات الاستعجالية من خارج بنغازي، طالبهم العبيدي بالتوجه للفرع أو القسم أو المكتب الأقرب إليه بنفس الإجراءات ليتم تسجيله والتنسيق لفتح الخطوط لإتمام عملية التصوير، منوهًا إلى أنه تم التنسيق مع رئاسة المصلحة لطباعة واستخراج جوازات الحالات في أسرع وقت ممكن .

في سياق متصل، قال رئيس فرع جوازات النفط بنغازي عميد عصام السنوسي إن الفرع قام بتصوير ما يزيد عن 560 حالة مرضية بين الأمس واليوم الثلاثاء .

وتحصلت الوكالة على إحصائية مبدئية من رئيس قسم الشؤون الفنية بجوازات المنطقة الشرقية عقيد عادل بوسرويل، الذي أوضح أن احصائيات التصوير بين الأمس واليوم الثلاثاء بفرع جردس العبيد”85″، وفرع الكفرة “130”، أما فرع رأس لانوف قام بتصوير “95”، وأجدابيا “205”، وفرع أم الرزم “146”، وفرع جوازات الساحل “510” على يومين، وفرع الأبرق “250”، وفرع القبة “150”.

اما بخصوص فرع طبرق، قال عميد حمدي العبيدي إنه تواصل مع وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بو شناف لتنفيذ قرار النقل الصادر بحق رئيس الفرع بقوة القانون وسيتم فتح التصوير للمواطنين بالمدينة فور تنفيذ القرار .

الجدير بالذكر أن مصلحة الجوازات والجنسية تشهد تطور طفيف في خدمة المواطن نظرًا لتعثر النظام والجاري تطويره، كما يشهد وصول كميات من الجوازات المطبوعة في رئاسة المصلحة والتي زاد عددها عن “24500”جواز سفر من إجمالي عدد 48000 جواز كانت مكدسة بالمنظومة منذ أكثر من عامين .

وأهاب العبيدي جميع المواطنين عدم الرضوخ لأي ابتزاز من أي نوع كان من أجل حصول على جواز سفر، والتبليغ عن أي تجاوزات تحصل في أقسام الجوازات لدي قسم التفتيش والمتابعة بالمنطقة الشرقية، أو من خلال صفحة فرع جوازات المنطقة الشرقية .

وأفاد أن ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نتابعه ونرصده لكن لم تصلنا شكاوى مكتوبة من مواطن بشكل مباشر ، ونتمني من المواطنين منح فرصة للحالات الاستعجالية للحصول على جواز سفر إلى حين ترقية النظام الذي سيسمح بتصوير واستخراج “25” ألف جواز سفر يومي في القريب العاجل.