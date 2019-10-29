الشاطر: مبادرة المشري فردية ولم تعرض على مجلس الدولة الشاطر يدعو المشري للعدول عن مبادرته

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اعتبر عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر أن تقديم أي مبادرة سياسية في هذه الظروف الاستثنائية لا معنى لها وقد تستغل عل أنها نقطة ضعف، وذلك على خلفية المبادرة التي تقدم بها رئيس مجلس الدولة خالد المشري.

وقال الشاطر في تغريدة على تويتر، “في هذه الظروف الاستثنائية؛ فإن تقديم المبادرات السياسية لا معنى لها إلا استغلالها كنقطة ضعف على ردع العدوان وتحقيق انتصار، وبالتالي تقديم تنازلات”.

وأشار الشاطر في تصريحات صحفية، إلى أن مبادرة المشري لم تعرض على مجلس الدولة على الإطلاق لمناقشتها، وبذلك ينبغي أن تُحمل على أنها مبادرة فردية من عضو بالمجلس الأعلى للدولة.

وقال الشاطر، “إن اقتران صفة خالد المشري كرئيس للمجلس عند الإعلان عنها لا تعني إنها تمثل أو هي مبادرة يتبناها المجلس”.

وأضاف، “أتمنى أن يتدارك السيد المشري هذا الخطأ الذي أحدث جدلا واسعًا وفهمًا خاطئًا”.

واعتبر الشاطر، أن تقديم المبادرات من الأجسام القائمة حاليا يعتبر أمر سلبي لأنه يشكك في القدرة على كسب الحرب، وبالتالي تقدم رسائل الهزيمة. وقال، “الأجدر أن تتكاتف كل الجهود لحسم المعركة التي فرضت على العاصمة والتي تسعى لإعادة الدكتاتورية والقهر للبلاد”.

وأعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يوم الإثنين، مبادرة تتركز على 5 محاور لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وتتضمن مواعيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.