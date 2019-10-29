إدراج رحلة بالخطأ في جدول رحلات مطار معيتيقة مطار معيتيقة يعتذر عن تسيير رحلة إلى إسطنبول

أخبار ليبيا24

اعتذرت إدارة مطار معيتيقة اليوم الثلاثاء عن تسيير رحلة إلى إسطنبول عبر الخطوط الجوية الليبية، مشيرة إلى أن الرحلة أدرجت بالخطأ في جدول رحلات اليوم.

وقالت الإدارة، “نعلمكم بأنه لا توجد رحلة لإسطنبول على الخطوط الجوية الليبية، لهذا اليوم وقد أدرجت بالخطاء”.

ويسير مطار معيتيقة رحلاته الجوية عبر مطار مصراتة منذ مطلع سبتمبر الماضي بسبب استهدافه بعدة قذائف، لكن من المتوقع أن يعاد فتحه قريبًا.

وقال إدارة المطار، “نعلمكم بأنه ستكون عن هناك زيارة لمطار معيتيقة الدولي وفد يضم ممثل الأمم المتحدة ووزارتي المواصلات والداخلية ومصلحة المطارات والطيران المدني للوقوف على تجهيز المطار ومدى الايفاء بالمتطلبات المقترحة من أجل إعادة التشغيل الكامل خلال الفترة القادمة”.