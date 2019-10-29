أبرزها مشاريع المياه والكهرباء.. اجتماع وزاري لمناقشة المشاريع المتعثرة بطبرق

أخبار ليبيا 24 –خاص

عقد في طبرق اجتماع وزاري بفندق دار السلام بحضور رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزراء الداخلية والصحة والتعليم والصناعة ورؤساء هيئات المواصلات والمياه والكهرباء وعدد من الوكلاء ومدراء المشاريع. كما حضر هذا الاجتماع أعضاء بمجلس النواب عن دائرة طبرق.

وكان الاجتماع تقابلي من بين رئاسة الوزراء والمجلس التسييري بطبرق وبحضور عدد من مدراء القطاعات، حيث نوقشت المشاريع التي انتهت والمشاريع المتعثرة والمشاكل التي تعاني منها بلدية طبرق في المياه والصرف الصحي.

وأكد رئيس المجلس التسييري طبرق، فرج بوالخطابية، على ضرورة الانتهاء من هذه المشاريع قبل نهاية العام الجاري وخاصة مشاريع المياه والصرف الصحي وهي أبرز المشاكل التي تعاني منها طبرق.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على مدراء المشروعات في كل القطاعات بمتابعة المشاريع مع مدراء المشاريع في الوزارات.

وقام الثني يوم الإثنين بجولة على عدد من المشاريع المتعثرة منها خزان المياه الرئيسي الذي يحتاج ميزانية للانتهاء منه وهو ما سيحل جزء من مشاكل تخزين المياه في طبرق.