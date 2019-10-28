وزير خارجية ألمانيا يدعو لدعم السلام بليبيا

أخبار ليبيا24

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عقب زيارته إلى طرابلس يوم الأحد إلى ضرورة مساعد في ليبيا لإيجاد السلام لنفسها.

وقال هايكو في تغريدة على تويتر رصدتها وترجمتها أخبار ليبيا24 “اليوم زرت مركز احتجاز للمهاجرين، وهي تجربة محبطة. يجب أن نساعد ليبيا على إيجاد السلام لنفسها، وكذلك لصالح اللاجئين، وإنهاء أسباب الفرار في بلدانهم الأصلية”.

والتقى هايكو يوم الأحد في زوارة برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لعرض التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل للأزمة الليبية، وذلك في حضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ووزير الخارجية محمد سيالة.

وأكد الوزير الألماني دعم بلاده للمسار السياسي، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، ولخطة المبعوث الأممي لحل الأزمة.

وقال إن ألمانيا حريصة على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية، وأن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر إلا بعد التوافق الكامل بين المشاركين.

وأضاف، أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي يأتي ليكون هناك التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه، وأن هناك دول دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل، مشيرًا إلى أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر.