مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية تستلم 4 آلاف جواز سفر

أخبار ليبيا24

قال معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية، عميد حمدي العبيدي، في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، إن المصلحة استلمت ما يزيد عن 4آلاف جواز سفر من رئاسة المصلحة في طرابلس.

وأضاف، العبيدي، أن هذه الدفعة هي من بين 48 ألف جواز سفر كانت مكدسة بالمنظومة بطرابلس، والتي وصل من ها حتى الآن ثلاث دفعاتـ الأولي 11 ألف جواز سفر والثانية 8500 جواز سفر وهذه الدفعة تزيد عن الـ4 آلاف جواز سفر تمت طباعتها في رئاسة مصلحة الجوازات بطرابلس.

وأكد العبيدي، أن بقية الدفعات ستصل تباعًا إلى أن يتم طباعة جميع الجوازات المكدسة.

وأفاد العبيدي، أن عملية تصوير المواطنين والذين حالتهم ذات الطابع الاستعجالي مستمرة بشكل يومي بالتنسيق مع رئاسة المصلحة إلى حين ترقية النظام.