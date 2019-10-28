محاسبة الوفاق يطلب إيقاف قراري وزير التعليم بشأن إيقاف مرتبات وموظفين عن العمل

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طلب ديوان المحاسبة التابع لحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد وقف تنفيذ قراري وزير التعليم المفوض بشأن إيقاف مرتبات عاملين وإيقاف موظفين عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري.

وأكد ديوان المحاسبة في بيان له أن المصلحة العامة تقتضي وقف تنفيذ القرارين رقمي 1127 و1128 لسنة 2019 إلى حين انتهاء الديوان من الدراسة والتحقق من الإجراءات والآثار المترتبة عليها.

وأضاف الديوان أنه تبين من خلال الدراسة المبدئية للقرارين عدم الإشارة في ديباجتها لأي دراسات سابقة أو محاضر اجتماعات أعدت في هذا الشأن ناهيك عن الضبابية وعدم وضوح الآلية التي تم الاستناد عليها في إصدار القرارات سيما وأن الوزارة تعاني من مشاكل وصعوبات حالت دون البدء في سير العملية التعليمية.

وأوضح الديوان أنه لم يتم تحديد الملاك الوظيفي المستند عليه في إصدار القرار رقم 1127 المشار إليه وتكرار بعض الأسماء في القرارين الصادرين وشمولهما لمعلمين وموظفين متوفين وآخرين متقاعدين.

ولفت ديوان المحاسبة إلى أن القرارين تضمنا أسماء بعض المدرسين ثبت استمرارهم في تأدية وظائفهم وآخرين تولوا مهام إدارة بعض المدارس والمؤسسات التعليمية ما يتعارض مع الأسباب التي ذكرت في مضمونها.

وأشار الديوان إلى أن تشكيل لجان لقبول التظلمات وتضمينها في ذات القرار ينم عن عدم الثقة في البيانات وبالدراسات التي تم الاستناد عليها في اتخاذ القرار.

وكان وزير التعليم في حكومة الوفاق الوطني عثمان عبدالجليل أصدر أمس السبت قرارًا بشأن إيقاف مرتبات عاملين يتقاضون مرتبات من وزارة التعليم ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات وعددهم 152958، وقرار آخر بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري.