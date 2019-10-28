مؤكدًا فشل قوات الوفاق بالتقدم .. المحجوب: إغلاق الطريق المؤدية لطبي طرابلس بسبب نقل الجرحى والقتلى قوات الجيش تسيطر بشكل جيد على مناطقها في محاور العاصمة المختلفة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني، خالد المحجوب إغلاق الطريق المؤدية لمستشفى طرابلس الطبي صباح اليوم الإثنين من قبل قوات الوفاق المعترف بها دوليًا.

المحجوب أوضح أن السبب وراء إغلاق الطريق هو نقل سيارات الاسعاف القادمة من المحاور عدد كبير من جرحى وقتلي الوفاق .

وقال إن قوات الجيش تسيطر بشكل جيد على مناطقها في محاور العاصمة المختلفة، وإن محاولات قوات حكومة الوفاق لمنع تقدمها باءت بالفشل.

المحجوب أشار إلى السيطرة الجوية التي تتمتع بها قوات الجيش التي تنفذ غارات جوية على مختلفة مناطق ومدن المنطقة الواقعة تحت سيطرة حكومة الوفاق، مؤكدًا أن قوات المشاة تتقدم بشكل مدروس ومحسوب بدقة.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي انطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.