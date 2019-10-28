لعدم فتح أبواب المدارس أمام الطلبة .. عبد الجليل يوقف “805” من مديري المدارس ومراقبي التعليم

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، عثمان عبد الجليل، إيقاف 805 من مراقبي التعليم ومديري المدارس، وذلك على خلفية احتجاجات المعلمين في الأيام الأخيرة، وتعليقهم الدراسة وإغلاق عدد من المدارس للمطالبة بزيادة مرتباتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية.

واعتبر مراقبون، أن هذا القرار ، جاء انتقامًا من المدارس التي علقت الدراسة، وصعدت للمطالبة بإقالته، والتي لا زالت تصر على موقفها بعد مطالبته لرئيس المجلس الرئاسي بتحسين مرتبات قطاع التعليم وضمان التأمين الصحي لهم.

وكان وزير تعليم الوفاق، وجه خطابًا ، لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، للمطالبة بتحسين مرتبات العاملين بقطاع التعليم، وضمان التأمين الصحي لهم، مؤكدًا أن هذا يأتي في إطار العدالة الاجتماعية، وأنهم أجدر شرائح المجتمع بتحسين وضعهم المعيشي، وذلك في اعتراف واضح وصريح منه بحقوقهم التي أعلنوا احتجاجهم بشأنها.

وجاء خطاب عبد الجليل للسراج على خلفية احتجاجات عارمة عمت المناطق الليبية، والتي صعّد المعلمون فيها مطالبهم لإقالة عبد الجليل، على خلفية التهديدات التي وجهها لمراقبي التعليم بالإيقاف عن العمل وتحويلهم للنائب العام، بعد إعلانهم إيقاف العملية التعليمية والاعتصام لأجل غير مسمى.

فيما اعتبر مراقبون، أن هذا الخطاب الذي تأخر كثيرًا حتى عمت الاحتجاجات أرجاء ليبيا، وتبادل الوزير والمعلمين التصريحات والاتهامات، ما جاء إلا حرصًا من وزير التعليم بحكومة الوفاق على منصبه بعد الاحتجاجات التي وصلت حدًا غير مسبوق، والتي أصبحت تحمل إصرارًا على رحيله.

وأوضحت وزارة التعليم، في القرار رقم (1128) لسنة 2019م بشأن إيقاف موظفين وإحالتهم على التحقيق الإداري، أنه تم إيقاف المذكورين بالكشف المرفق به عن العمل وإحالتهم على التحقيق الإداري وعددهم (805).

وأشارت تعليم الوفاق، إلى أن كشف الموقوفين المرفق أوله؛ محمد الحسني سحبون، وآخره؛ ربيعة مصباح محمد نصر، معتبرة أن هذا القرار جاء لإغلاقهم المدارس أمام التلاميذ والطلبة، مخالفين نص المادة (238) من قانون العقوبات الليبي، ونص المادة (10) من القانون رقم (65) لسنة 2012م، ونص المادة (11) من قانون علاقات العمل، ونص المادة (121) من لائحة تنظيم شؤون التعليم العام رقم (779) لسنة 2018م.

وأضافت: “يحال كل من ثبت ارتكابه لهذه المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار إلى مكتب النائب العام، ويكلف مديرو مكاتب التعليم الثانوي بمراقبات التعليم (الريانية/ زوارة/ الزاوية الغرب/ الأصابعة/ تاجوراء/ غريان) بمهام مراقبي التعليم إلى حين انتهاء لجنة فرز المتقدمين على شغل وظيفة مراقب تعليم من مهامها”.

وتابعت: “يكلف مساعدو مديري المدارس بالفترة الصباحية بمهام مديري المدارس المذكورة بالكشف المرفق بهذا القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة التقيد به وتنفيذه”.