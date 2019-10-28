جثة البغدادي تلقى نفس مصير جثة بن لادن

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أفادت مصادر أميركية، مساء الإثنين، بأن ما تبقى من جثة زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، أبو بكر البغدادي، أُلقي في البحر.

وذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في وقت سابق الإثنين، أنه قد ينشر مقاطع من فيديو للغارة التي شنتها القوات الأميركية الخاصة لقتل البغدادي.

وفي خطاب متلفز من البيت الأبيض، قال ترامب إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتل إلى جانب ثلاثة من أطفاله، عندما فجر سترته المليئة بالمتفجرات بعد أن فرّ إلى نفق مسدود أثناء الهجوم. وقال ترمب، الأحد إن البغدادي مات “وهو يبكي ويصرخ” في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية، في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وكان مسؤول أميركي، كشف الإثنين، عن المصير المحتمل لبقايا جثة زعيم داعش، حيث توقع مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، روبرت أوبراين، تتبع الولايات الأميركية مع جثة زعيم البغدادي نفس البروتوكول الذي اتبعته مع جثة أسامة بن لادن، برميها في البحر.

وقال أوبراين في برنامج “لقاء مع الصحافة”، على شبكة “سي.بي.سي”، ردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات الأمريكية ستتبع نفس البروتوكول الذي استعملته مع جثة بن لادن، “أتوقع أن يكون الأمر كذلك”.

كما نقلت شبكة “سي.إن.إن” عن مصدر، وصفته بالمطلع، أن جثة البغدادي قد يتم التخلص منها في البحر.

وكان بن لادن قتل في 2011، في غارة شنتها القوات البحرية الأمريكية في باكستان وألقيت جثثه في البحر.