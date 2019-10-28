تعرف على قوة «دلتا فورس» التي استهدفت الإرهابي أبوبكر البغدادي أبرز المهام التي قامت بها القوة عملية "مخلب النسر"

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تعرف قوة “دلتا فورس” الأمريكية، باسم فرقة العمليات الأولى، وهي إحدى وحدات المهمات الخاصة في الجيش الأمريكي، التي تركز أساسا على مكافحة الإرهاب، حيث ساهمت هذه القوة في العديد من العمليات الحساسة التي قام بها الجيش الأمريكي، من بينها قتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في مايو 2011، وأخيرًا قتل زعيم مايسمي تنظيم داعش لإرهابي المدعو “أبوبكر البغدادي”.

وتأسست القوة “دلتا فورس” عام 1977 من قبل قائدها الأول، عقيد تشارلز بيكويث، مع التهديد المتزايد للإرهاب في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد سنوات من العمل مع الخدمة الجوية البريطانية الخاصة في هذا المجال، حيث تم تكليف “بيكويث” آنذاك بتشكيل الوحدة الجديدة، واختيار أفرادها من مجموعات داخل الجيش، بعد أن اتضحت الحاجة إلى قوة ضاربة تكون دقيقة داخل الجيش الأمريكي.

وتشترك القوة الخاصة “دلتا فورس” في مهام سرية مع وكالة الاستخبارات المركزية، كما تنشط في مجال حماية الشخصيات الهامة، لا سيما خلال زيارتها البلدان التي تشهد اضطرابات، كما أنها تشارك أيضا بشكل خاص في قتل أو اعتقال أفراد خطرين أو تفكيك خلايا إرهابية، بالإضافة إلى عمليات إنقاذ الرهائن.

وتخضع القوة الخاصة “دلتا فورس” للرقابة التشغيلية من قيادة العمليات الخاصة المشتركة، على الرغم من أنها مدعومة إداريا من قيادة العمليات الخاصة للجيش الأمريكي.

ومن أبرز المهام التي قامت بها القوة “دلتا فورس”، عملية “مخلب النسر” في عام 1980، التي نفذت من أجل تحرير الرهائن الأمريكيين داخل السفارة الأمريكية في طهران، إلا أن العملية فشلت إذ قتل 8 أمريكيين وتم تدمير طائرتين، كما ساهمت القوة في الحرب في أفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، وكان لها دور كبير في الحرب ضد حركة طالبان في أفغانستان.