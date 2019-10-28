السفارة البريطانية تلتقي بفريق مبادرة “نماء تمويل”

أخبار ليبيا24

ذكرت السفارة البريطانية في ليبيا أنها التقت اليوم الإثنين مع فريق مبادرة التمويل متناهي الصغر “نماء تمويل” التي أطلقها مصرف السراي في نوفمبر 2018.

وقالت السفارة، “يُسعدنا لقاء الفريق الرائع “نماء تمويل” مع اقتراب افتتاح الفروع الأولى من نوعها للتمويل الأصغر الإسلامي في طرابلس وبنغازي”.

وأضافت، “تفخر بريطانيا بتمويل ودعم تنمية القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، لتوفير فُرص لمستقبل أفضل إلى ليبيا”.

وكان مصرف السراي، قد أعلن يوم 22 نوفمبر2018، البدء بالاستعداد لإطلاق مبادرة التمويل متناهي الصغر “نماء تمويل” لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع في القطاع الخاص؛ لتطوير أعمالهم وتحسين دخولهم.

وأشار مصرف السراي الذي تأسس عام 1997 كمؤسسة مصرفية ليبية تحت اسم “المصرف الأهلي طرابلس” في بيان آنذاك إلى أن هذه المبادرة تتبنى صيغة التمويل المالي الإسلامي.

وتهدف مبادرة “نماء تمويل” إلى إتاحة الوصول للتمويل متناهي الصغر لألفي مستفيد خلال عامين، بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليون دينار، حيث سيتمكن المستفيدين من بدء أعمال جديدة أو تطوير أعمالهم القائمة ما سيؤدي إلى رفع دخولهم وتحسن أوضاع أسرهم المعيشية.