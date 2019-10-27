“23” نادي يشكلون رابطة أندية خليج سرت

تنصيب "عبد المولى الفاخرى" رئيسًا للرابطة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت أندية خليج سرت تشكيل رابطة خاصة بأندية خليج سرت، وجاء ذلك في اجتماع عقد أمس السبت في قاعة الاجتماعات بفندق آمال ليبيا أجدابيا بحضور مايقرب 23 نادي .

وسمت الرابطة أندية واقعة في المناطق من الهيشة حتى سلطان شرقاً إلى الكفرة .

هذا واتفق المجتمعين على تنصيب “عبد المولى الفاخرى” رئيس لرابطة أندية خليج سرت .

إضافة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة النظام الأساسى للرابطة .

يشار إلى أن عدد من الأندية في المنطقة الشرقية سبق وأن أعلنت عن تشكيل رابطه خاصة بأندية المنطقةً الشرقيةً .

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