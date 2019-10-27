نائب بنواب طرابلس : لا يوجد من يمثل الشعب وتطالب الرئاسي بالرحيل

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت النائب بمجلس النواب عن بلدية غريان المنعقد في طرابلس، السيدة اليعقوبي، كافة أعضاء المجلس الرئاسي باتخاذ قرار بالرحيل عن الشعب الليبي، مؤكدة أنه لا يوجد جسم يمثل هذا الشعب أو إرادته.

اليعقوبي نصحت ، في تدوينة نشرتها، اليوم الأحد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعضاء الرئاسي بعدم غش أنفسهم أو الضحك على ذقون هذه الأمة، مطالبة إياهم بالرحيل.

ونبهت النائب بالمجلس، إلى أنه يجب على الشعب أن “لا يتأمل في هذه القشرة الجافة اليابسة السبخة أن تطرح ورود ياسمين”، مفعلة وسم رحيل منظومة الفساد كلها، حسب قولها .

وبدأت مطالبات مماثلة تظهر بين الفينة والأخرى، ومنها مطالبة عضو المؤتمر الوطني السابق، والقيادي في حزب العدالة والبناء بليبيا، محمود عبدالعزيز، لأعضاء المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي، بالاعتذار عن مناصبهم إذا لم يستطيعوا حسم المعركة، مؤكدًا أنه سيأتي من يحسمها.