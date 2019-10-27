مقتل زعيم داعش بعد ستة أشهر من ثنائه على الهجوم الإرهابي ببلدة الفقهاء بجنوب ليبيا

مقتل زعيم داعش بعد ستة أشهر من ثنائه على الهجوم الإرهابي ببلدة الفقهاء بجنوب ليبيا البغدادي قتل بعد يوم من العثور على جثة أحد ضحايا الهجوم على الفقهاء

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تعرض التنظيم الإرهابي داعش اليوم الأحد لضربة قاسمة بعد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة قادتها القوات الأمريكية ليلا في سوريا.

وجاء الإعلان عن مقتل البغدادي بعد نحو ستة أشهر من ظهوره الأخير والثاني له منذ تأسيس التنظيم في عام 2014.

وكان زعيم داعش الإرهابي قد بارك في ظهوره الأخير هجوم عناصر داعش في ليبيا على بلدة الفقهاء نهاية شهر أكتوبر 2018 وطالب حينها أتباعه باستنزاف الجيش الوطني الليبي بالجنوب.

وأوقع الهجوم الإرهابي آنذاك الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي، 5 قتلى و10 مخطوفين، وجد عثرت دوريات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الوسطى يوم السبت على جثة أحدهم متحللة بعد نحو عام من الجريمة.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الدوريات عثرت على جثة متحللة للمواطن “أبو القاسم أحميد ساسي” بجنوب منطقة الفقهاء، حيث تم جلبها إلى مستشفى العافية بهون.

وأشارت الغرفة، إلى أن ساسي (26 عاما) اختطف منذ نحو عام عندما دخلت مجموعة إرهابية تابعة لداعش إلى بلدة الفقهاء جنوبي منطقة الجفرة وقاموا بخطف وقتل عدد من المواطنين.

ونعى مقربون الشاب بالقاسم أحميد ساسي بعد العثور على جثته.

ولم يظهر زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، سوى مرتين، الأولى في فيديو مسجل عند إعلان تأسيس خلافته المزعومة والثانية في فيديو آخر بعد نحو شهر من انتهاء “الخلافة”.

وعن مقتله قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب أذاعه التلفزيون من البيت الأبيض إن البغدادي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فر من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود.

وأضاف ترامب “الليلة الماضية اقتصت الولايات المتحدة من زعيم الإرهاب الأول في العالم”.

وكان التنظيم الإرهابي بزعامة البغدادي قد سيطر لفترات على عدة مناطق من ليبيا ونفذ عدة عمليات إرهابية بشعة في حق الأبرياء في درنة وبنغازي وسرت والجنوب،

إلا أن الضربات المتتالية والقاسمة التي وجهت له من قبل الجيش الوطني وقوات القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بالتنسيق مع حكومة الوفاق قد أدت إلى تدميره بشكل كبير وبات على شفا الانهيار الكامل في ليبيا وأصبح لا يمتلك إلا أعدادًا قليلة من أعضائه.